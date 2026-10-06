Prabowo Akui Punya Mata-Telinga di Mana-mana: Ada yang Diancam dan Digertak!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya punya mata dan telinga di mana-mana untuk mengetahui perkembangan, termasuk jika ada ancaman maupun intimidasi terhadap pemerintahannya. Bahkan, ketika menyasar ke keluarga orang-orang di pemerintahan.

“Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar tapi saya juga bukan orang yang bodoh," ujarnya saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Prabowo mengaku sangat menghargai orang-orang di pemerintahan yang tidak gentar dengan ancaman dan gertakan itu, apalagi menyerah. Namun, ia juga mempersilakan mundur jika ada para jajarannya yang tidak mau berada di jalan yang benar.

“Silakan saudara nonton atau kalau saudara pun mau bergabung dengan kelompok yang menjarah kekayaan kita, kalau saudara mau lebih setia kepada kekuatan-kekuatan itu, silakan,” ujarnya.

Prabowo tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang mau berjuang bersamanya. Terutama, berjuang untuk rakyat Indonesia yang masih memikirkan untuk makan setiap harinya.

“Percayalah kebenaran akan menang. Percayalah kita di atas jalan yang benar kita tidak ragu-ragu. Biar mereka punya uang ratusan triliun mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed mereka mau membiayai demonstrasi kita tidak gentar kita bersama rakyat kita siap mati untuk rakyat. Terima kasih,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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