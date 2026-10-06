Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Tak Bisa Diskualifikasi Gibran sebagai Wapres Meski Tak Ada Ijazah Setara SMA

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |21:39 WIB
MK Tak Bisa Diskualifikasi Gibran sebagai Wapres Meski Tak Ada Ijazah Setara SMA
Wapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan proses penyertaan ijazah dari luar negeri melalui proses daring. Namun MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki dokumen yang setara dengan jenjang pendidikan SLTA sederajat.

“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu," ujar Hakim MK Arsul Sani, di ruang sidang, Selasa (6/10/2026) malam.

Hakim Arsul Sani melanjutkan,  bukti tersebut juga diperkuat oleh keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan, bahwa tidak terdapat bukti dokumen ijazah/sertifikat/diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri, melainkan certificate of attendance.

Sementara itu, Hakim MK Adies Kadir menegaskan, Mahkamah  tidak menemukan Gibran memiliki ijazah setingkat SMA. Namun, kata dia,  MK tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden meskipun Gibran tidak ada ijazah setingkat SMA.

"Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menegah atas,”ujarnya.

“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," kata Adies Kadir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246375//andi_azwan-YAgo_large.jpg
Usai Gugatan Ijazah Gibran Tak Diterima MK, Relawan: Narasi Cacat Konstitusi Terbantahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246370//gibran_rakabuming_raka-KyBI_large.jpg
Gugatan Tidak Dapat Diterima, MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran untuk Penyetaraan Setara SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246369//ketua_mk_suhartoyo-yMYd_large.jpg
Breaking News! MK Putuskan Gugatan PHPU Ijazah Gibran Tidak Dapat Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246367//mahkamah_konstitusi-xemG_large.jpg
MK Berwenang Adili PHPU Gibran: Mahkamah Memiliki Kewajiban Melakukan Terobosan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246360//denny_indrayana-arb9_large.jpg
Denny Indrayana Yakin Bakal Ada Hakim yang Disetting Opinion Dalam Gugatan PHPU Gibran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246346//pemerintah-LsHn_large.jpg
Suket Penyetaraan SMA Gibran Dipersoalkan, Wamendikdasmen: Sudah Disampaikan ke MK!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement