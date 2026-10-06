Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Buruh Gelar Demo di Depan Gedung DPR RI, Desak UU yang Berpihak pada Pekerja

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |11:51 WIB
Ribuan Buruh Gelar Demo di Depan Gedung DPR RI, Desak UU yang Berpihak pada Pekerja
Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, 6 Oktober 2026.
A
A
A

JAKARTA — Ribuan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Aksi massa ini digelar untuk mengawal pengesahan RUU Ketenagakerjaan agar berpihak pada hak-hak pekerja.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa buruh tampak memadati kawasan depan gedung wakil rakyat tersebut. Kepadatan massa meluber hingga ke pertigaan Jalan Gerbang Pemuda.

Massa buruh terus berdatangan hingga sekitar pukul 11.20 WIB. Mereka datang menggunakan sepeda motor hingga berjalan kaki (long march) dari kawasan SUGBK menuju Gedung DPR RI, dengan dipandu oleh sejumlah mobil komando.

Selain membawa bendera organisasi, para buruh juga membentangkan spanduk berisi poin-poin tuntutan. Di antara tuntutan utama mereka adalah mendesak agar Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan benar-benar berpihak pada kepentingan buruh.

Mereka juga menuntut jaminan kepastian kerja, penghentian eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta pencegahan penyalahgunaan sistem pemagangan. Selain itu, buruh mendesak jaminan atas upah yang layak dan bermartabat, termasuk penghapusan sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak transparan.

Dari atas mobil komando, para perwakilan buruh secara bergantian menyampaikan orasinya. Terlihat lebih dari lima unit mobil komando dikerahkan di depan Gedung DPR RI untuk memimpin jalannya aksi tersebut.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo di DPR demo buruh aksi demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/338/3246241//demo_buruh-45sU_large.jpg
Ada Demo Buruh, Jalan Gatot Subroto Depan DPR Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/338/3246237//demo-I3mt_large.jpg
Buruh Demo di DPR Hari Ini, Polda Metro Kerahkan 11.261 Personel Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244868//lalu_lintas_jalan_gatot_soebroto_ditutup-X19w_large.jpg
Demo di Depan DPR, Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244844//demo-01xQ_large.jpg
Demo RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Ribuan Buruh Kepung Gedung DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/338/3244792//polda_metro_jaya_kerahkan_belasan_ribu_personel_kawal_aksi_di_berbaga_wilayah_jakarta-Zw95_large.jpeg
Polda Metro Kerahkan 17 Ribu Personel Amankan 37 Kegiatan, Termasuk Demo di DPR Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/338/3244735//demo-CyO1_large.jpg
Besok Ada Demo di DPR, Pengendara Diimbau Gunakan Jalur Alternatif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement