Jelang Aksi Hari Pahlawan, Lalu Lintas di Kawasan Tugu Tani Masih Ramai Lancar

JAKARTA - Kawasan Monumen Pahlawan atau Tugu Tani, Jakarta Pusat, masih terpantau ramai lancar menjelang aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Selasa (10/11). Kawasan tersebut menjadi salah satu titik yang direncanakan sebagai lokasi penyampaian aspirasi massa aksi.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 12.00 WIB, arus lalu lintas di sekitar Tugu Tani masih terpantau ramai dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat. Kendaraan masih dapat melintas dengan leluasa melalui seluruh lajur tanpa adanya pengalihan arus lalu lintas.

Sementara itu, belum terlihat adanya massa aksi yang berkumpul di sekitar kawasan tersebut meski Tugu Tani masuk dalam salah satu titik rencana aksi unjuk rasa.

Meski demikian, sejumlah aparat kepolisian telah bersiaga di lokasi. Sejumlah kendaraan taktis milik Brimob Polda Metro Jaya yang biasa dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa juga terlihat terparkir di sekitar kawasan tersebut.

Salah satu kelompok yang berencana menggelar aksi di titik ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Seluruh Indonesia (BEM FT SI). Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi mereka, @bemft.seindonesia, aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB.

(Rahman Asmardika)

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