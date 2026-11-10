Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Aksi Hari Pahlawan, Lalu Lintas di Kawasan Tugu Tani Masih Ramai Lancar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |12:37 WIB
Jelang Aksi Hari Pahlawan, Lalu Lintas di Kawasan Tugu Tani Masih Ramai Lancar
Lalu lintas kawasan Tugu Tani.
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Monumen Pahlawan atau Tugu Tani, Jakarta Pusat, masih terpantau ramai lancar menjelang aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Selasa (10/11). Kawasan tersebut menjadi salah satu titik yang direncanakan sebagai lokasi penyampaian aspirasi massa aksi.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 12.00 WIB, arus lalu lintas di sekitar Tugu Tani masih terpantau ramai dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat. Kendaraan masih dapat melintas dengan leluasa melalui seluruh lajur tanpa adanya pengalihan arus lalu lintas.

Sementara itu, belum terlihat adanya massa aksi yang berkumpul di sekitar kawasan tersebut meski Tugu Tani masuk dalam salah satu titik rencana aksi unjuk rasa.

Meski demikian, sejumlah aparat kepolisian telah bersiaga di lokasi. Sejumlah kendaraan taktis milik Brimob Polda Metro Jaya yang biasa dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa juga terlihat terparkir di sekitar kawasan tersebut.

Salah satu kelompok yang berencana menggelar aksi di titik ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Seluruh Indonesia (BEM FT SI). Berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi mereka, @bemft.seindonesia, aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tugu Tani aksi demo lalu lintas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/338/3253164//lalu_lintas_di_depan_gedung_dpr-Z0CA_large.JPG
Ada Aksi Demo, Jalanan Kawasan Gedung DPR RI Terpantau Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/338/3253159//aksi_demo_di_depan_gedung_dpr-qof4_large.JPG
Aksi Demo Hari Pahlawan, Puluhan Massa Mulai Berdatangan ke Gedung DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/338/3252206//pn_jaktim-LH2f_large.jpg
Lalin Sekitar PN Jaktim Macet Parah Imbas Jokowi Hadir di Sidang Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250762//arus_lalu_lintas_di_depan_gedung_uob_mulai_dibuka-uIl2_large.jpg
Mahasiswa Aksi Demo Membubarkan Diri, Arus Lalin di UOB Mulai Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250648//dirlantas-gRxV_large.jpg
1.000 Polantas Disiagakan Atur Lalin saat Demo di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250645//bundaran_hi-CMx4_large.jpg
Jelang Demo Mahasiswa, Kawasan Bundaran HI Jakpus Ramai Lancar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement