Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jalani Sidang Perdana, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tiba di Pengadilan Tipikor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |14:23 WIB
Jalani Sidang Perdana, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tiba di Pengadilan Tipikor
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Febrie bakal menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

Pantauan di lokasi, Febrie bersama tersangka lainnya, yakni Nurman Herin dan Don Ritto. Mereka tiba pada pukul 13.51 WIB dengan kompak memakai baju tahanan Jampidsus Kejagung.

Febrie dan tersangka lainnya juga terlihat dikawal ketat oleh Pamdal Jampidsus Kejagung. Setelah masuk ke ruang sidang Kusumaatmadja, Febrie langsung duduk di kursi pesakitan.

Adapun jaksa penuntut umum (JPU) dan tim hukum dari para tersangka juga terlihat sudah hadir. Kehadiran para tersangka selanjutnya diikuti kehadiran majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Sebagai informasi, Kejagung mengerahkan 34 JPU dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi Febrie Adriansyah. "Dan Kejaksaan sudah menunjuk JPU yang menangan- menanganinya, dan di antara JPU-nya juga ada yang berasal dari Tim 9," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa 6 Oktober 2026.

Dari puluhan jaksa tersebut, kata Anang, terdapat pula anggota Tim 9 yang sejak awal mengusut perkara Febrie Adriansyah.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246418/nusron_wahid-UKCd_large.jpg
KPK Yakin Nusron Wahid Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246398/nusron_wahid-MYi0_large.jpg
KPK Panggil Nusron Wahid Terkait Kasus ATR/BPN Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246142/dadan_hindayana-ZVIh_large.jpg
Kejagung Usut Dadan Cs Dinilai Perlu Terapkan Metode Follow the Money
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245546/bupati_gowa-Bfow_large.jpg
Bupati Gowa Tak Ditahan Usai Diperiksa Kortas Tipikor Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245524/kejagung-UgmZ_large.jpg
Sidang Perdana Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Digelar 7 Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245267/bupati_gowa-r4U5_large.jpg
Tiba di Bareskrim, Bupati Gowa Diperiksa Sebagai Tersangka Pemerasan dan TPPU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement