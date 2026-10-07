Jalani Sidang Perdana, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tiba di Pengadilan Tipikor

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Febrie bakal menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

Pantauan di lokasi, Febrie bersama tersangka lainnya, yakni Nurman Herin dan Don Ritto. Mereka tiba pada pukul 13.51 WIB dengan kompak memakai baju tahanan Jampidsus Kejagung.

Febrie dan tersangka lainnya juga terlihat dikawal ketat oleh Pamdal Jampidsus Kejagung. Setelah masuk ke ruang sidang Kusumaatmadja, Febrie langsung duduk di kursi pesakitan.

Adapun jaksa penuntut umum (JPU) dan tim hukum dari para tersangka juga terlihat sudah hadir. Kehadiran para tersangka selanjutnya diikuti kehadiran majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Sebagai informasi, Kejagung mengerahkan 34 JPU dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi Febrie Adriansyah. "Dan Kejaksaan sudah menunjuk JPU yang menangan- menanganinya, dan di antara JPU-nya juga ada yang berasal dari Tim 9," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa 6 Oktober 2026.

Dari puluhan jaksa tersebut, kata Anang, terdapat pula anggota Tim 9 yang sejak awal mengusut perkara Febrie Adriansyah.

(Arief Setyadi )

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