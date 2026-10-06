Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Perdana Febrie Adriansyah Besok, Kejagung Kerahkan 34 Jaksa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |20:30 WIB
Sidang Perdana Febrie Adriansyah Besok, Kejagung Kerahkan 34 Jaksa
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengerahkan 34 jaksa penuntut umum (JPU), dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, besok, Rabu (7/10/2026).

"Dan Kejaksaan sudah menunjuk JPU yang menangan- menanganinya, dan di antara JPU-nya juga ada yang berasal dari Tim 9," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (6/10/2026).

Dari puluhan jaksa tersebut, kata Anang, terdapat pula anggota Tim 9 yang sejak awal mengusut perkara Febrie Adriansyah.

"Karena Tim 9 ini kan tim yang menangani, memahami, menjadi jadi bagaimana konstruksi perkaranya. Makanya digabung untuk membantu, gitu," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246343//presiden_prabowo_subianto-Lsx3_large.jpg
Prabowo: Saya Hanya Kerjakan Kebijakan yang Menguntungkan Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246351//prabowo-DMa2_large.jpg
Satgas PKH Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, IPO: Bisa untuk Bonus Timnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246332//prabowo-fuj8_large.jpg
Prabowo Ingin Ganti Nama BNN Jadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246331//prabowo-9cFR_large.jpg
Prabowo Akui Punya Mata-Telinga di Mana-mana: Ada yang Diancam dan Digertak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246309//presiden_prabowo_subianto-Ule4_large.jpg
Prabowo Ungkap Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Rp52 Triliun dalam 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246300//prabowo_saksikan_penyerahan_uang_rp13_2_triliun-8RWz_large.jpg
Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Rp13,2 Triliun dari Satgas PKH
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement