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Karhutla Masih Melanda Sejumlah Wilayah, BNPB: Berhasil Dipadamkan

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |02:04 WIB
Karhutla Masih Melanda Sejumlah Wilayah, BNPB: Berhasil Dipadamkan
Karhutla (Foto: BNPB)
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JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat karhutla terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 6-7 Oktober pukul 07.00 WIB.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan, di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, kebakaran lahan terjadi di Negeri Solan, Kecamatan Teluk Waru, pada Senin 5 Oktober sekitar pukul 19.00 WIT. Kondisi kering akibat kemarau berkepanjangan dan tiupan angin kencang mempercepat penyebaran api hingga membakar vegetasi yang telah mengering.

Kebakaran tersebut berdampak pada lahan seluas 13 hektare. BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dinas pemadam kebakaran, perangkat desa, dan masyarakat telah melakukan pemadaman. Saat ini, api telah padam dan masih dalam tahap pemantauan.

Karhutla juga terjadi di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada Selasa 6 Oktober sekitar pukul 23.00 WITA. Kebakaran berdampak pada lahan seluas 2 hektare. Penyebab kebakaran masih dalam proses identifikasi.

"Penanganan dilakukan melalui koordinasi BPBD Kabupaten Minahasa dengan Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah kecamatan dan kelurahan, dengan dukungan personel Polsek Pineleng, TNI, pemerintah desa, dan masyarakat. Saat ini, api telah berhasil dipadamkan," ujarnya.

Sementara di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, kebakaran lahan terjadi di Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, pada Selasa 6 Oktober sekitar pukul 12.00 WIB. Api membakar lahan seluas 5 hektare yang terdiri atas 2 hektare lahan tebu dan 3 hektare lahan jati.

Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. TRC BPBD Kabupaten Sragen bersama Polri, aparatur kecamatan, perangkat desa, dan warga sekitar telah melakukan kaji cepat serta penanganan di lapangan. Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena akses jalan menuju lokasi sulit, curam, dan licin. Namun, api saat ini telah berhasil dipadamkan.

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Topik Artikel :
Kebakaran Hutan BNPB karhutla
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