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Prabowo Bertolak ke Halmahera Tengah, Luncurkan 11 Proyek Industri Senilai Rp180 Triliun

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |09:40 WIB
Prabowo Bertolak ke Halmahera Tengah, Luncurkan 11 Proyek Industri Senilai Rp180 Triliun
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, untuk meluncurkan program hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Kamis (8/10/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, bahwa agenda tersebut mencakup ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri.

“Pagi-pagi sekali, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Halmahera Tengah, Maluku Utara, untuk meluncurkan program hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Seskab menjelaskan, peluncuran tersebut meliputi pengoperasian komersial 4 proyek industri serta dimulainya pembangunan 7 proyek industri baru.

“Presiden akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik, meresmikan pengoperasian komersial 4 proyek industri, serta memulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan IWIP,” jelasnya.
 
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Maluku Utara, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

(Awaludin)

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