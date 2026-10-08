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Prabowo Ngaku Berdarah Setengah Indonesia Timur: Kalau Hatinya Sudah Dipegang, Setia Sampai Mati!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |15:42 WIB
Prabowo Ngaku Berdarah Setengah Indonesia Timur: Kalau Hatinya Sudah Dipegang, Setia Sampai Mati!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dirinya selalu bersemangat ketika berkunjung ke wilayah Indonesia Timur. Prabowo pun menyebut dirinya memiliki darah setengah Indonesia Timur.

Diketahui, Prabowo merupakan keturunan Manado, Sulawesi Utara, dari sang ibu, Dora Marie Sigar.

Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri acara Groundbreaking dan Komersialisasi 11 Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

“Rasanya kalau saya ke Indonesia Timur saya tambah semangat. Mungkinkah karena saya juga darahnya setengah Indonesia Timur?” kata Prabowo.

Dia pun berkelakar kepada jajaran direksi Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), dan perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut mengenai kebutuhan makan para karyawan yang mayoritas berasal dari Indonesia Timur.

“Untuk direksi IWIP, direksi perusahaan-perusahaan di kawasan ini, karena saudara-saudara telah bekerja cukup lama dan karyawan saudara sebagian besar orang Indonesia Timur, pasti saudara memahami bahwa jatah makan karyawan saudara harus lebih banyak dari yang lain. Karena orang Indonesia Timur makannya banyak. Betul? Betul?” kata Prabowo yang disambut tawa hadirin.

 

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