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Jessica Tanoesoedibjo Apresiasi Bantuan Bencana NTT dari Global Prestasi School dan MNC Peduli

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |17:29 WIB
Jessica Tanoesoedibjo Apresiasi Bantuan Bencana NTT dari Global Prestasi School dan MNC Peduli
MNC Peduli dan Global Prestasi School menyalurkan bantuan gempa NTT. (Foto: Aziz Indra/IMG)
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JAKARTA — MNC Peduli kembali dipercaya oleh Global Prestasi School untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kolaborasi ini menjadi kali ketiga bagi kedua pihak dalam aksi tanggap bencana, setelah sebelumnya sukses bekerjasama menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Cianjur dan Sumatra.

Ketua Harian MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Global Prestasi School atas bantuan yang disalurkan, serta atas kepercayaan dan konsistensi yang terus terjalin dalam aksi kemanusiaan ini.

"Ya tentunya kami dari MNC Peduli sangat mengapresiasi Global Prestasi School atas saluran bantuannya yang diberikan kepada teman-teman kita di NTT yang tertimpa bencana gempa kemarin ini," kata Jessica usai serah terima bantuan di iNews Tower, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, pemberian dan penyaluran bantuan dari Global Prestasi School ini menunjukkan bahwa pemulihan dan penanganan pascabencana tidak hanya dilakukan oleh institusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum, tetapi juga oleh institusi pendidikan, termasuk para siswa di berbagai jenjang sekolah.

"Harapannya tentunya dengan kerja sama ini kita juga bisa melihat bahwa memang butuh gotong royong masyarakat bukan hanya dari segi institusi, tapi juga dari lingkungan sekolah, termasuk mengajak kalangan usia anak-anak," tutur dia.

Terlebih, bantuan yang diberikan ini berasal dari donasi para siswa hingga orang tua murid. Jessica menilai hal tersebut sebagai suatu pembelajaran bagi para siswa yang harus dibangun sejak dini guna menumbuhkan rasa empati terhadap sesama.

 

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