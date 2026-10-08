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Siswa Global Prestasi School Bangga Salurkan Bantuan Gempa NTT Lewat MNC Peduli

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |17:55 WIB
Siswa Global Prestasi School Bangga Salurkan Bantuan Gempa NTT Lewat MNC Peduli
MNC Peduli dan Global Prestasi School menyalurkan bantuan gempa NTT .
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JAKARTA — Perasaan senang dirasakan oleh para siswa Global Prestasi School saat menyalurkan donasi melalui MNC Peduli bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyaluran tersebut ditandai dengan serah terima bantuan secara simbolis yang dihadiri oleh jajaran MNC Peduli, Global Prestasi School, dan perwakilan siswa GPS di iNews Tower Lantai 1, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).

Salah satu siswa kelas 10 Global Prestasi School, Kea Joanabelle Siahaan, mengaku sangat senang dan bangga karena bisa ikut berkontribusi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT.

"Pertama, saya senang dan juga saya bangga bisa ikut serta dalam donasi untuk warga NTT," ungkap Kea saat diwawancarai di iNews Tower Lantai 1.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak dan membantu mereka dalam pemulihan pascabencana. "Saya harap bantuan ini dapat membantu warga-warga di NTT," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Sekolah Menengah Atas Global Prestasi, Laurentius L. Sutrisno, mengatakan bahwa pihaknya memercayakan penyaluran bantuan kepada MNC Peduli. Ia menilai MNC Peduli memiliki rekam jejak yang baik dalam menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak.

 

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