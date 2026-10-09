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Polri Berantas Premanisme dan Pungli untuk Jaga Dunia Usaha

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |14:15 WIB
Polri Berantas Premanisme dan Pungli untuk Jaga Dunia Usaha
Kasus pungli (foto: freepik)
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JAKARTA - Polri bakal memberantas premanisme, pungutan liar, dan pemerasan untuk menciptakan rasa aman, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pekerja, dan pelaku usaha.

Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat mengatakan, penguatan pelayanan dan penegakan hukum terus dilakukan untuk menjawab harapan masyarakat. Ia menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini berada di angka 71 persen dan diharapkan terus meningkat.

“Harapannya adalah dengan bantuan tagline Polisi Bersama Masyarakat, insyaallah yang 71 persen ini bisa menjadi 81 persen,” kata Wahyu, Jumat (9/10/2026).

Menurut Wahyu, peningkatan kepercayaan publik perlu diikuti dengan pembenahan pelaksanaan tugas kepolisian secara berkelanjutan. Salah satunya melalui penguatan pelayanan di tingkat polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, termasuk dengan penambahan personel.

Polri juga meningkatkan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110 dengan standar baru, yakni laporan dijawab petugas dalam waktu 10 detik.

Di bidang penegakan hukum, Polri memperkuat pemberantasan premanisme, pungutan liar, dan pemerasan, terutama yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

“Menjamin kepastian hukum, memberantas premanisme, dan mendukung investasi nasional, ini yang menjadi komitmen Polisi dalam menjaga kepastian masyarakat dalam dunia usaha,” ujar Wahyu.

 

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Topik Artikel :
pungli Wakapolri Premanisme
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