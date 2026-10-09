Konflik Sosial Turun 37,5%, Wakapolri Tegaskan Polisi Harus Hadir di Wilayah Rawan

JAKARTA - Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat mengungkapkan, bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan dan konflik.

"Jadi memang pada hakikatnya polisi ini berada di tempat-tempat kerawanan. Jadi, polisi itu memang harus hadir di setiap tempat yang berpotensi menimbulkan konflik," kata Wahyu, Jumat (9/10/2026).

Wahyu menjelaskan, upaya menjaga kamtibmas tersebut tercermin dari pelaksanaan 419 operasi kepolisian. Sebanyak sembilan operasi terpusat dilaksanakan di Mabes Polri, sementara 410 operasi lainnya dilaksanakan di kewilayahan oleh Polda-Polda di seluruh Indonesia.

Berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan penurunan angka konflik sosial di Tanah Air. Menurut Wahyu, peristiwa konflik sosial mengalami penurunan sebesar 37,5 persen. Sementara itu, jumlah korban akibat konflik sosial juga turun hingga 77,1 persen.