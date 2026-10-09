Wanita Tusuk Sopir Taksi di Jakut, Polisi Dalami Motifnya

JAKARTA - Seorang sopir taksi listrik berinisial MUK ditusuk seorang wanita berinisial MS di depan Golf Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara. Polisi mendalami motif wanita tersebut melakukan aksinya.

"Motif saat ini masih kami dalami karena memang keperluan keterangan terhadap saksi-saksi dan korban juga masih dalam perawatan," kata Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala, Rabu (7/10/2026).

Daniel menyebutkan, aksi penusukan yang dilakukan pelaku terjadi saat korban sedang beristirahat. "Korban sedang istirahat sedang parkir kendaraannya," ujarnya.

Ia mengatakan, penusukan itu terjadi pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Saat kejadian, pelaku membuka paksa pintu taksi korban lalu melakukan penyerangan.

"Korban sedang istirahat sedang parkir kendaraannya, kemudian pelaku maksa membuka pintu mobil. Tiba-tiba korban diserang menggunakan sebilah pisau," katanya.

(Arief Setyadi )

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