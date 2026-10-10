Konflik Arab Saudi-Houthi Memanas, KBRI Riyadh Minta WNI Waspada

JAKARTA – Ketegangan situasi keamanan di Arab Saudi menyusul serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, membuat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) di negara tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan.

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Heni Hamidah, mengatakan KBRI Riyadh telah menerbitkan imbauan kepada seluruh WNI untuk mengantisipasi perkembangan situasi keamanan.

“KBRI Riyadh juga telah menerbitkan imbauan kepada seluruh WNI di Arab Saudi untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan, membatasi perjalanan yang tidak mendesak, serta mematuhi arahan otoritas setempat,” ungkap Heni dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Imbauan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi KBRI Riyadh pada Jumat (9/10). WNI juga diminta tetap berada di lokasi yang aman serta terus memantau informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi maupun perwakilan RI.