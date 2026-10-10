Diduga Cabuli 10 Santriwati, Guru Ngaji di Bekasi Jadi Tersangka

JAKARTA – Satuan Reserse PPA/PPO Polres Metro Bekasi Kota menetapkan seorang pria berinisial MHH sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual, terhadap 10 santriwati di sebuah pondok pesantren di Bekasi Selatan. MHH diketahui merupakan guru di pesantren tersebut.

Kasat Reserse PPA/PPO Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Rosdiana menjelaskan, tersangka telah mengenal salah satu korban sejak 2023, ketika korban masih menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut. Dalam keterangannya, korban juga menyebut MHH memiliki kedudukan sebagai ketua pondok.

Penyidik masih mendalami hubungan tersangka dengan korban serta perannya dalam rangkaian peristiwa yang dilaporkan.

“Kami mendalami dugaan perbuatannya, termasuk hubungan yang bersangkutan dengan korban serta kedudukannya di lingkungan pesantren,” ujar Rosdiana, Sabtu (10/10/2026).

Dalam pemeriksaan, MHH memberikan keterangan mengenai hubungannya dengan salah satu korban dan peristiwa yang dilaporkan. Penyidik mencocokkan keterangan tersebut dengan keterangan korban, para saksi, serta alat bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana.