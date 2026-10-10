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Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Padang, Puluhan Warga Dievakuasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |21:38 WIB
Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Padang, Puluhan Warga Dievakuasi
Banjir di Kota Padang (foto: Tim SAR)
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JAKARTA - Tim gabungan mengevakuasi puluhan warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu (10/10/2026). Evakuasi dilakukan setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Komandan Tim Lapangan SAR Padang, Tri Desyu, mengatakan evakuasi dilakukan di sejumlah titik terdampak, termasuk Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto dan Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah.

“Informasi kita terima dan tim kita persiapkan untuk melaksanakan evakuasi, yang mana ada di dua titik, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Koto Panjang Ikur sama Kelurahan Lubuk Minturun,” kata Tri dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Tri menyebutkan, sekitar 40–55 warga telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Tempat pengungsian sementara dipilih di kawasan yang lebih tinggi berdasarkan koordinasi dengan pengurus RT, RW, dan lurah setempat.

“Untuk evakuasi masyarakat sementara, itu di tempat yang tinggi yang sudah kita koordinasikan dengan RT, RW, bahkan dengan lurah setempat untuk di lokasi kejadian,” ujarnya.

 

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