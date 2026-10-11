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Nahas, Dua Orang Tertimpa Pohon Tumbang di Bekasi

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |19:02 WIB
Nahas, Dua Orang Tertimpa Pohon Tumbang di Bekasi
Pohon tumbang di Bekasi (Foto: Ist/Zakky Mubarok)
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BEKASI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mengerahkan tim Unit Reaksi Cepat (TRC) ke kawasan CBD Summarecon Bekasi, Kota Bekasi, usai menerima kabar ada dua orang dilaporkan tertimpa pohon tumbang pada Minggu (11/10/2026).

"Tim TRC lagi ke lapangan untuk memastikan itu, kejadiannya seperti apa, kronologi seperti apa, dan korbannya kondisi seperti apa," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, kepada Okezone.

Sebelumnya, viral video di media sosial memperlihatkan pohon tumbang di kawasan Summarecon Bekasi pada Minggu pagi. Dalam rekaman video itu, tampak pohon tumbang tersebut menjadi pusat perhatian warga dan orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Hingga kini, penyebab pasti tumbangnya pohon tersebut maupun kondisi terkini kedua korban masih dalam penelusuran pihak terkait.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca Bekasi pohon tumbang
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