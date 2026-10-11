Dua Korban Pohon Tumbang di Bekasi Dilarikan ke Rumah Sakit

BEKASI — Dua orang terluka akibat tertimpa pohon tumbang di kawasan CBD Summarecon Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (11/10/2026). Kedua korban telah dibawa ke RS Permata Keluarga di kawasan Summarecon, Bekasi Utara, untuk mendapatkan perawatan.

"Menindaklanjuti laporan pohon tumbang yang mengakibatkan adanya korban mengalami luka ringan berjumlah dua orang," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Wiratma Puspita, kepada Okezone.

Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima BPBD, kedua korban telah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Sementara dugaan sementara penyebab pohon tumbang tersebut adalah akar yang tidak lagi menahan beban pohon.

"Kondisi terkini pohon tumbang sudah dilakukan evakuasi oleh pihak Summarecon Bekasi," pungkasnya.

Sebelumnya, viral video di media sosial memperlihatkan pohon tumbang di kawasan Summarecon Bekasi pada Minggu pagi. Dalam rekaman video itu, tampak pohon tumbang tersebut menjadi pusat perhatian warga dan orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian.



(Arief Setyadi )

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