Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Atasi Kesulitan Air Bersih, Hasanudin Bangun Sumur Bor untuk Warga Manggarai Barat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |15:31 WIB
Atasi Kesulitan Air Bersih, Hasanudin Bangun Sumur Bor untuk Warga Manggarai Barat
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Hasanudin membangun sumur bor untuk mengatasi masalah kesulitan air bersih di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT.
A
A
A

MANGGARAI BARAT - Kebutuhan air bersih masih menjadi persoalan krusial bagi warga Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tanpa adanya jaringan air bersih resmi, warga terpaksa memanfaatkan air sungai untuk dikonsumsi, meski situasi kian menyulitkan saat pasokan air sungai menipis.

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Hasanudin merespons persoalan tersebut dengan membangun sumur bor menggunakan dana pribadi bagi warga Dusun Jarak, Desa Golo Mori. Kehadiran sumur bor ini diharapkan membuka akses terhadap sumber air yang lebih mudah dijangkau warga.

“Kesulitan mengakses air bersih masih menjadi persoalan mendasar warga Desa Golo Mori. Selama ini mereka menggunakan air sungai untuk konsumsi,” ungkap Hasanudin, Senin (12/10/2026).

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Manggarai Barat ini berharap sumur bor tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

“Pembangunan sumur bisa menjadi solusi bagi masalah air bersih yang dihadapi warga Desa Golo Mori. Semoga kehadiran sumur di Kampung Jarak bisa memberikan akses air bersih dengan lebih mudah dan aman,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/340/3246531//anggota_dprd_kota_bengkulu_rina_sulastry-BLHU_large.jpeg
Cegah Bullying, Legislator Perindo Bengkulu Rina Sulastry Dorong Pengawasan Lintas Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/340/3246406//perindo-yQOG_large.jpg
Fiskal Terbatas, Legislator Ary Buraen Ajak Pemkab Kupang Fokus Layanan Dasar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/340/3246001//perindo-NEey_large.jpg
Legislator Dapot Hutagalung Dorong Perda Jaminan Sosial Lindungi Ekonomi Keluarga di Bengkalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/340/3245336//perindo_ntt-tBeh_large.jpg
Jembatan Darurat Hambat Petani, Mesak Mbura Dorong Akses Pertanian Kupang Segera Dibenahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/340/3244896//legislator_perindo_salurkan_50_hand_sprayer_ke_petani_toba-u4MW_large.jpeg
Dongkrak Produktivitas Pertanian, Legislator Perindo Salurkan 50 Hand Sprayer ke Petani Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/340/3244706//legislator_perindo_dprd_bengkulu_edi_hariyanto-o0WJ_large.jpeg
Cegah Kebocoran PAD, Legislator Perindo Dorong Penerapan Pembayaran Parkir Digital di Bengkulu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement