Atasi Kesulitan Air Bersih, Hasanudin Bangun Sumur Bor untuk Warga Manggarai Barat

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Hasanudin membangun sumur bor untuk mengatasi masalah kesulitan air bersih di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT.

MANGGARAI BARAT - Kebutuhan air bersih masih menjadi persoalan krusial bagi warga Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tanpa adanya jaringan air bersih resmi, warga terpaksa memanfaatkan air sungai untuk dikonsumsi, meski situasi kian menyulitkan saat pasokan air sungai menipis.

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Hasanudin merespons persoalan tersebut dengan membangun sumur bor menggunakan dana pribadi bagi warga Dusun Jarak, Desa Golo Mori. Kehadiran sumur bor ini diharapkan membuka akses terhadap sumber air yang lebih mudah dijangkau warga.

“Kesulitan mengakses air bersih masih menjadi persoalan mendasar warga Desa Golo Mori. Selama ini mereka menggunakan air sungai untuk konsumsi,” ungkap Hasanudin, Senin (12/10/2026).

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Manggarai Barat ini berharap sumur bor tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

“Pembangunan sumur bisa menjadi solusi bagi masalah air bersih yang dihadapi warga Desa Golo Mori. Semoga kehadiran sumur di Kampung Jarak bisa memberikan akses air bersih dengan lebih mudah dan aman,” katanya.