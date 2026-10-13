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Momen Prabowo Kunjungi Museum Nasional Bersama Anak-Anak Sekolah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |10:14 WIB
Momen Prabowo Kunjungi Museum Nasional Bersama Anak-Anak Sekolah
Momen Prabowo Kunjungi Museum Nasional Bersama Anak-Anak Sekolah
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Museum Nasional Indonesia di Jakarta Pusat di peringatan Hari Museum Indonesia pada Senin, 12 Oktober 2026. Prabowo tampak didampingi oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan juga Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

“Selamat memperingati Hari Museum Indonesia, 12 Oktober 2026,” tulis keterangan di akun @prabowo dikutip Selasa (13/10/2026).

Selain Menbud Fadli Zon dan Menteri Ekonomi Kreatif, Prabowo juga didampingi sejumlah anak sekolah dalam kunjungan tersebut.

Prabowo bersama para pelajar mengunjungi sejumlah ruangan yang ada di Museum Nasional, mulai dari Peta Suku Bangsa Indonesia, hingga aset-aset budaya lainnya. Dia juga mengobrol akrab dengan para siswa dan sesekali mengabadikan foto bersama.

Sebelumnya, Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Fadli Zon turut membahas percepatan revitalisasi cagar budaya, Istana hingga keraton yang tersebar di Indonesia.

 

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