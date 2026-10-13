Prabowo Perintahkan Percepat Revitalisasi Istana dan 200 Museum di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Fadli Zon turut membahas percepatan revitalisasi cagar budaya, istana hingga keraton yang tersebar di Indonesia.

Pertemuan itu, dibagikan melalui unggahan foto akun Instagram @sekretariat.kabinet. Turut mendampingi dalam pertemuan itu ialah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Senin malam, 12 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Pertemuan yang berlangsung bertepatan dengan Hari Museum Indonesia ini membahas perkembangan revitalisasi museum, keraton, Istana, serta berbagai aset budaya di seluruh Indonesia," demikian keterangan unggahan tersebut, dikutip, Selasa (13/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, ada sejumlah isu yang dibahas. Pertama, percepatan revitalisasi dan penataan lebih dari 200 titik museum, cagar budaya, keraton, istana, benteng dan aset budaya lainnya di Indonesia sepanjang tahun 2026.

Kedua, pembaruan museum tidak hanya melalui perbaikan fisik bangunan, tetapi juga penguatan narasi sejarah, alur cerita, dan tata pamer agar semakin informatif dan menarik bagi masyarakat.

Ketiga, pemanfaatan teknologi digital dan pengalaman interaktif untuk meningkatkan daya tarik museum, khususnya bagi generasi muda, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap sejarah dan identitas bangsa.