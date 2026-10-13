Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Gelar OTT di Lingkungan BNPB

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |19:21 WIB
Breaking News! KPK Gelar OTT di Lingkungan BNPB
KPK gelar OTT di lingkungan BNPB (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026). 

Kali ini, operasi senyap tersebut terjadi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

‎"Benar ada," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto. saat dihubungi, Selasa.



Namun, ia belum menjelaskan lebih detail perihal OTT tersebut. Diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang terjaring dalam operasi senyap.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247445/nusron_wahid-qBVh_large.jpg
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri Nusron Wahid Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247440/kpk-Pkcx_large.jpg
Usut Pengadaan Iklan, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan Bank BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247426/korupsi-Nyn3_large.jpg
KPK Panggil Sekda Sukoharjo Terkait Kasus Bupati Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/337/3247331/febrie_adriansyah-iEBw_large.jpg
Febrie Adriansyah Diadili, Ketegasan Jaksa Dinilai Bakal Pulihkan Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246783/sidang_ketua_ombudsman-CHkb_large.jpg
Bantah Terima Uang, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Minta Dibebaskan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246682/kpk-3fQT_large.jpg
KPK Panggil Sopir Eks Sekjen MPR Terkait Kasus Gratifikasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement