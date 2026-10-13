JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026).
Kali ini, operasi senyap tersebut terjadi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Benar ada," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto. saat dihubungi, Selasa.
Namun, ia belum menjelaskan lebih detail perihal OTT tersebut. Diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang terjaring dalam operasi senyap.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.