Breaking News! KPK Gelar OTT di Lingkungan BNPB

‎JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026).

Kali ini, operasi senyap tersebut terjadi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

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‎"Benar ada," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto. saat dihubungi, Selasa.



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Namun, ia belum menjelaskan lebih detail perihal OTT tersebut. Diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang terjaring dalam operasi senyap.

(Arief Setyadi )

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