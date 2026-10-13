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Niat Temui Kenalan dari Medsos, Pria di Lebak Bulus Malah Dibegal

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |10:27 WIB
Niat Temui Kenalan dari Medsos, Pria di Lebak Bulus Malah Dibegal
Pelaku begal (foto: freepik)
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JAKARTA - Seorang pria berinisial HAS mengalami nasib apes setelah menjadi korban penipuan, penodongan, dan pencurian sepeda motor saat hendak bertemu dengan seorang perempuan yang baru dikenalnya melalui WhatsApp. Peristiwa itu terjadi di kawasan Jembatan Mawar Rendah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Kapolsek Cilandak, Kompol Rohmad mengatakan, peristiwa bermula ketika korban yang bekerja sebagai karyawan swasta berkenalan dengan seorang perempuan berinisial T melalui WhatsApp. Keduanya kemudian sepakat untuk bertemu di kawasan Lebak Bulus. Namun, saat tiba di lokasi, korban justru ditemui oleh seorang pria berinisial YA yang mengaku sebagai pacar T.

"Korban diancam saat bertemu pelaku pria inisial YA, yang mengaku sebagai pacar dari perempuan inisial T," ujarnya kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Menurut Rohmad, pelaku beralasan ingin mengonfirmasi hubungan dengan kekasihnya. Pelaku kemudian meminta korban mengantarkannya untuk menemui T dengan menggunakan sepeda motor milik korban.

Namun, di tengah perjalanan, pelaku menodongkan pisau kepada korban, memaksanya turun dari motor, lalu membawa kabur sepeda motor Yamaha Aerox berwarna hitam tersebut.

 

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Topik Artikel :
begal Medsos Pelaku Begal
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