Ngeri! Driver Taksi Online di Tangerang Dibacok hingga Dibuang

TANGERANG - Seorang pengemudi taksi online Maxim menjadi korban pencurian dengan kekerasan (curas) di kawasan Kampung Sangereng, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Korban dibacok menggunakan golok hingga mengalami luka serius, sementara mobil Toyota Avanza miliknya dibawa kabur pelaku.

Peristiwa yang terjadi pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 03.00 WIB itu bermula ketika korban menerima pesanan perjalanan menuju Perumahan Cendana. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, korban menjemput penumpang di kawasan Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Namun, saat perjalanan tinggal sekitar 100 meter dari lokasi tujuan, penumpang tersebut diduga tiba-tiba mengeluarkan golok dan menyerang korban.

Akibat serangan itu, korban mengalami luka pada bagian atas bibir dan kepala. Pelaku kemudian menendang korban hingga terjatuh keluar dari mobil sebelum membawa kabur kendaraan tersebut.

Tak hanya mobil, pelaku juga menggasak sejumlah barang pribadi milik korban, termasuk dompet dan telepon genggam.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan pertolongan. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Qodar untuk mendapatkan penanganan medis. Akibat luka yang dideritanya, korban harus menerima total 22 jahitan pada bagian kepala dan bibir.