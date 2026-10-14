Satsiber TNI Kembangkan Pertahanan Nasional ‘Mata Dewa’, Apa Fungsinya?

JAKARTA - Satuan Siber (Satsiber) TNI saat ini mengerjakan proyek bernama "Mata Dewa", yang ditargetkan bisa tuntas tahun depan. Proyek itu dirancang untuk memperkuat pertahanan Siber nasional.

Komandan Satsiber TNI Brigjen. J.O Sembiring menjelaskan ketika terjadi serang siber, proyek Mata Dewa akan berkerja melakukan profiling terhadap pelaku penyerangan. Hal tersebut akan memudahkan Satsiber TNI dalam mengidentifikasi entitas yang melakukan serangan siber.

"Ya, ini ya intinya bagaimana kita dapat melakukan, tentunya kalau kami kan ketika ada satu entitas atau yang kita duga melakukan serangan, kita harus melakukan profiling itu sebenarnya, menjejaki, itu dari inti proyek Mata Dewa tadi," kata Sembiring saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (14/10/2026).

Proyek Mata Dewa ini diyakini dia tidak akan menyalagunakan prosedur di ruang digital. Sebab proyek tersebut dikembangkan untuk kepentingan pertahanan siber nasional.

"Oh, saya rasa tidak ya. Karena tentunya kita paham tugas kita. Kita dari sektor pertahanan dan kita berkolaborasi," jelasnya.