Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satsiber TNI Kembangkan Pertahanan Nasional ‘Mata Dewa’, Apa Fungsinya?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |15:10 WIB
Satsiber TNI Kembangkan Pertahanan Nasional ‘Mata Dewa’, Apa Fungsinya?
Satsiber TNI Kembangkan Pertahanan Nasional ‘Mata Dewa’/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Satuan Siber (Satsiber) TNI saat ini mengerjakan proyek bernama "Mata Dewa", yang ditargetkan bisa tuntas tahun depan. Proyek itu dirancang untuk memperkuat pertahanan Siber nasional.

Komandan Satsiber TNI Brigjen. J.O Sembiring menjelaskan ketika terjadi serang siber, proyek Mata Dewa akan berkerja melakukan profiling terhadap pelaku penyerangan. Hal tersebut akan memudahkan Satsiber TNI dalam mengidentifikasi entitas yang melakukan serangan siber.

"Ya, ini ya intinya bagaimana kita dapat melakukan, tentunya kalau kami kan ketika ada satu entitas atau yang kita duga melakukan serangan, kita harus melakukan profiling itu sebenarnya, menjejaki, itu dari inti proyek Mata Dewa tadi," kata Sembiring saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (14/10/2026).

Proyek Mata Dewa ini diyakini dia tidak akan menyalagunakan prosedur di ruang digital. Sebab proyek tersebut dikembangkan untuk kepentingan pertahanan siber nasional.

"Oh, saya rasa tidak ya. Karena tentunya kita paham tugas kita. Kita dari sektor pertahanan dan kita berkolaborasi," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246545/tni-QmDI_large.jpg
Panglima TNI Mutasi 4 Letjen Kopassus Ahli Tempur, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246439/tni-uQmb_large.jpg
KSAD Maruli soal Masuk Bursa Calon Panglima TNI: Ya Gak Apa-Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246424/ksad-E7yD_large.jpg
Breaking News! Letjen Iwan Setiawan Ditunjuk Jadi Pangkostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246365/tni-oZ9W_large.jpg
Profil Jenderal Kopassus Ahli Telik Sandi Drajad Brima Yoga, Konco Lawas KSAD Maruli di Lembah Tidar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246254/dasco-PEvO_large.jpg
Dasco Tegaskan Belum Ada Surpres Pergantian Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246179/viral-uBjE_large.jpg
Daftar 6 Pangdam Baru yang Dilantik Prabowo, Mayoritas Jenderal Tempur Kopassus!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement