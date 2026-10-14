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Breaking News! KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi, Salah Satunya Adik Kepala BNPB

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |18:39 WIB
Breaking News! KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi, Salah Satunya Adik Kepala BNPB
Tersangka korupsi BNPB (Foto: Yuwantoro W/Okezone)
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YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satunya adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Bima Setyawan.

"Ya, terinformasi seperti itu, tapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali, karena kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung perihal informasi tersebut, di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Adapun empat tersangka lainnya, yaitu Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Gabriel Purwaka Sigit, dan tenaga ahli di BNPB, Richard Erlangga. Kemudian, dua pihak swasta, yaitu Gery P dan Syifa NG.

Diketahui, KPK menahan lima tersangka terkait OTT di lingkungan BNPB. Mereka tampak keluar dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta, mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol.

Pantauan di lokasi, kelima orang tersebut terdiri dari satu perempuan dan empat laki-laki. Mereka keluar dari Kantor KPK sekitar pukul 16.50 WIB. Mereka lantas menaiki mobil tahanan sambil dikawal petugas. Kelimanya tak memberikan komentar apa pun kepada awak media.

(Arief Setyadi )

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