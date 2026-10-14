Bahlil Jadi Menteri Kinerja Terburuk di Survei CELIOS, Golkar: Lihat Fakta dan Hasilnya!

JAKARTA - Partai Golkar meminta semua pihak agar tidak seharusnya menilai kinerja seorang menteri hanya diukur berdasarkan hasil survei semata. Capaian kebijakan dan manfaat nyata bagi masyarakat justru harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai keberhasilan seorang menteri.

Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae merespons hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menempatkan Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada posisi terbawah atau berkinerja buruk.

Menurutnya, Bahlil justru menjadi salah satu Menteri yang menunjukkan langkah-langkah konkret bagi masyarakat seperti menjaga keterjangkauan harga BBM bersubsidi, membuka ruang bagi keterlibatan pengusaha lokal di daerah penghasil, serta konsistensi mendorong agenda hilirisasi nasional yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

"Jangan hanya melihat angka survei, tetapi lihat fakta dan hasil kerjanya bagi rakyat,” kata Ridwan, Rabu (14/10/2026).

Ridwan menyoroti ketegasan pemerintah dalam menjaga harga BBM bersubsidi tetap terjangkau di tengah gejolak geopolitik global serta ketidakpastian harga energi dunia.

Stabilitas harga energi ini sangat krusial untuk melindungi daya beli masyarakat lapisan bawah serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, kebijakan yang memberi porsi lebih luas bagi pengusaha lokal dalam operasional pertambangan dinilai strategis agar pelaku usaha dan masyarakat di daerah penghasil tidak sekadar menjadi penonton, melainkan turut menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam.