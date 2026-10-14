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Diserang Monyet Liar di Bekasi, Bocah 6 Tahun Alami Luka di Wajah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |09:30 WIB
Diserang Monyet Liar di Bekasi, Bocah 6 Tahun Alami Luka di Wajah
Polisi dan warga saat memburu monyet di Bekasi (foto: Okezone)
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BEKASI - Seorang bocah perempuan berinisial L (6) diserang seekor monyet liar di Perumahan Taman Rosma, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah.

Berdasarkan video yang dilihat pada Rabu (14/10/2026), korban awalnya terlihat berjalan seorang diri di lokasi. Seekor monyet kemudian muncul dan tiba-tiba menerkam korban. Korban terdengar berteriak meminta tolong hingga membuat monyet tersebut kabur.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Bekasi, AKP Aliyani, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Senin (12/10/2026). Korban diserang saat pulang sekolah.

"Kemudian di jalan perumahan, korban diserang monyet dari arah belakang dan langsung diterkam dengan jarak yang begitu dekat," kata Aliyani, Rabu (14/10/2026).

Setelah kejadian, korban dibawa orang tuanya ke rumah sakit. Ketua RT setempat kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas Desa Setia Mulya.

"Korban luka di bagian dahi, wajah, dan di bagian tangan. Saat ini korban sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit Sulianti Saroso Kemayoran, Jakarta Pusat," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
monyet Bekasi monyet liar
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