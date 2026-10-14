KLH Deteksi Pencemaran Udara Berbahaya Akibat Karhutla di Sumatera Hingga Kalimantan

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendeteksi pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Bahkan, pencemaran udara itu masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian LH, Nikson Pakpahan mengungkapkan, fenomena karhutla turut berdampak pada kualitas udara di sejumlah daerah. Dari pendataan per 14 Oktober pukul 08.00 WIB, udara sejumlah daerah terdeteksi telah tercemar.

"Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatra Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM 2,5; dan kemudian Riau, itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM 2,5," tutur Nikson saat jumpa pers di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

"Provinsi Jambi, itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat bahkan berbahaya untuk parameter PM 2,5. Sumatra Selatan, itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM 2,5," imbuh Nikson.

Selain di Sumatera, KLH juga mendeteksi pencemaran udara di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat yang masuk kategori tidak sehat bahkan berbahaya untuk parameter PM 2,5. Kemudian, Kalimantan Tengah yang masuk kategori berbahaya.