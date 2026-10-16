KPK Juga Tangkap Kepala BPK Jateng dalam OTT Bupati Klaten

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

“Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta, di antaranya adalah Bupati Klaten dan juga kepala perwakilan BPK Jawa Tengah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (16/10/2026).

Budi mengatakan, mereka dibawa dari Klaten ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis 15 Oktober 2026 malam. Kemudian, tiba di Gedung KPK pada Jumat sekitar pukul 07.00 WIB.

Dengan demikian, total ada 10 orang yang sedang menjalani pemeriksaan KPK. Jumlah tersebut terdiri atas sembilan orang yang dibawa dari Klaten dan satu orang yang diamankan di wilayah Jakarta.

Budi mengungkapkan, perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan pemberian uang oleh bupati kepada oknum BPK terkait pemeriksaan atau audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.