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Kongres GPM, Megawati Minta Pengurus Pelajari Pemikiran Bung Karno

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |19:08 WIB
Kongres GPM, Megawati Minta Pengurus Pelajari Pemikiran Bung Karno
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat sampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan kepada jajaran pengurus Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) agar terus mempelajari pemikiran Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno tentang marhaenisme. Hal itu disampaikan melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres GPM ke-X di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

"Disampaikan oleh Bu Mega yang pertama adalah salam hangat buat seluruh keluarga Gerakan Pemuda Marhaenis," tutur Hasto menyampaikan salam Megawati.

Adapun pesan Megawati agar pentingnya mempelajari pemikiran Bung Karno, khususnya mengenai marhaenisme karena memiliki alasan yang cukup panjang. Hasto pun mengaku nanti akan menjelaskannya lebih lanjut ke jajaran GPM.

Selain itu, Megawati berpesan agar pengurus GPM yang terbentuk melalui kongres tidak melupakan tradisi berziarah ke makam Bung Karno sebagai Bapak Marhaen. "Itu adalah pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

Hasto menilai pemikiran dan perjuangan Bung Karno masih relevan dengan situasi saat ini. Menurutnya, kehidupan petani, nelayan, dan buruh harus menjadi orientasi perjuangan politik.

"Nah, sehingga Gerakan Pemuda Marhaen ini sangat relevan untuk gen-z, sangat relevan untuk membangunkan kembali tentang falsafah manusia tertindas akibat kapitalisme, kolonialisme, imperialisme yang namanya rakyat Marhaen itu," ucap Hasto.

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