Polemik PPP Memanas, Pengurus Daerah Buka Suara soal Kabar Pemecatan Agus Suparmanto

JAKARTA — Polemik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanas. Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekjen Gus Taj Yasin dikabarkan dipecat dari kepengurusan partai berlambang Kakbah. Kabar itu menuai respons pengurus daerah.

Menurut Ketua DPW PPP Bali, Faisal Ahmad, keputusan tersebut bagian dari penataan organisasi demi menjaga keberlangsungan dan kepentingan partai. Menurutnya, pembenahan internal diperlukan agar roda organisasi dapat berjalan lebih solid dan efektif.

“Keputusan ini merupakan upaya menciptakan kemaslahatan bagi umat dan PPP, yaitu berjalannya organisasi partai yang solid dan efektif,” kata Faisal dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/10/2026).

Ia mengungkapkan, penetapan keputusan itu tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pembahasan di lingkungan internal partai. Sejumlah aspirasi dari pengurus DPW PPP di berbagai daerah serta pandangan para ulama turut menjadi bahan pertimbangan.

Keterlibatan jajaran DPW dan ulama dalam proses tersebut menjadi bagian dari rangkaian pertimbangan sebelum keputusan resmi ditetapkan melalui Rakornas DPP PPP.