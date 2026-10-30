Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hotspot Karhutla Naik Jadi 154 Titik, Kemenhut Perkuat Operasi Pemadaman di Kalteng

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |16:55 WIB
Hotspot Karhutla Naik Jadi 154 Titik, Kemenhut Perkuat Operasi Pemadaman di Kalteng
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Langkah ini diambil setelah pantauan satelit mendeteksi lonjakan titik panas (hotspot) nasional hingga 154 titik pada Kamis malam (29/10/2026).

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kemenhut dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) meningkat 36 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 118 titik.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan peningkatan hotspot tersebut menjadi dasar untuk memperkuat kewaspadaan serta respons cepat di lapangan.

"Peningkatan tersebut menjadi dasar untuk kembali memperkuat kewaspadaan dan respons lapangan, terutama di Kalimantan Tengah," kata Ristianto dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).

Dari enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, tercatat 18 hotspot pada pemantauan terbaru. Sebanyak 17 titik berada di Kalteng dan satu titik lainnya di Sumatra Selatan.

Sementara itu, wilayah Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Riau masih terpantau nihil hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Ristianto menjelaskan, hotspot yang terdeteksi satelit tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar secara riil. Indikasi tersebut masih harus dipastikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan.

"Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251159//gambut-i37u_large.jpg
Kepala BPGMN Buka-bukaan soal Pemulihan Ekosistem Gambut Imbas Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/65/3251142//bobon_santoso-f5FV_large.jpg
Profil dan Pendidikan Bobon Santoso, Konten Kreator yang Jatuh saat Salurkan Bantuan untuk Korban Karhutla di Palangkaraya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/18/3251127//llustrasi-JVXo_large.jpg
Studi: Karhutla Indonesia Sebabkan Sekitar 3.560 Kematian pada September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251061//komjen_asep_safrudin-aJEZ_large.jpg
Bareskrim Usul Cabut Izin Korporasi yang Diduga Terlibat Karhutla 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/455/3251078//sawit-FsHy_large.jpg
Daftar Bos Sawit Indonesia yang Menghadap Menteri Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251077//karhutla-HDmG_large.jpg
BNPB Intensifkan Penanganan Karhutla Lewat Udara dan OMC
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement