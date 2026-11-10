Breaking News! Gibran: Presiden Prabowo Minta Saya Tetap Fight di PTUN

Breaking News! Gibran: Presiden Minta Saya Tetap Fight di PTUN

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menemui presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya. Niat itu disampaikan Gibran mengenai polemik ijazah SMA-nya.

Gibran menyampaikan bahwa dirinya menghormati seluruh aspirasi masyarakat mengenai keabsahan dokumen penyertaan ijazah SMA-nya.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini ini, saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran saat ditemui di istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Seperti teman teman ketahui. Tadi pagi saya ketemu dengan bapak presiden, pak presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri," sambungnya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait polemik yang tengah berkembang saat ini. Dia pun diminta Prabowo untuk tetap membuktikan keabsahan ijazah melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN," katanya.