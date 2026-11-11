Kasus Penipuan Investasi Tambang, WNA Malaysia Minta Polri Segera Gelar Sidang Etik Kombes F

JAKARTA - Polri diminta segera menggelar sidang kode etik terhadap Kombes F alias Fahrurozi, terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang yang dilayangkan seorang warga negara (WN) Malaysia.

Kuasa hukum pelapor, Bagas Pangestu Pribadi, meminta kepastian jadwal pelaksanaan sidang kode etik terhadap Kombes F. Permintaan itu disampaikan setelah pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (SP2HP2) dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Kami menerima SP2HP2 dari Propam pada 3 November, dan itu kami maknai sebagai tanda bahwa kasus ini mendapat perhatian serius dari Propam. Karena itu, kami berharap langkah berikutnya, yaitu sidang kode etik, juga segera mendapat kepastian jadwal,” kata Bagas di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Bagas mengungkapkan, pelapor telah menerima SP2HP2 dari Propam Mabes Polri tertanggal 3 November 2026. Selain itu, pihaknya juga menerima SPDP tertanggal 26 Oktober 2026 dari Bareskrim Polri.

“SPDP tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung, dengan tembusan kepada Kabareskrim, Karobinopsnal Bareskrim, dan terlapor sendiri. Bagi kami, ini menunjukkan proses pidana sudah bergerak, bahkan sudah mulai berkoordinasi dengan kejaksaan,” ujarnya.

Bagas berharap penanganan perkara yang dilaporkan kliennya tidak terhambat oleh munculnya kasus-kasus besar lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri terhadap Presiden Prabowo.