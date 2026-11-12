Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Parlemen, Muzani Akui MPR Akan Terima Kedatangan Gibran 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |11:15 WIB
Tiba di Parlemen, Muzani Akui MPR Akan Terima Kedatangan Gibran 
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Ia mengaku akan menerima kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Muzani, Gibran datang ke MPR RI untuk menyampaikan kabar. Namun, ia mengaku belum mengetahui kabar yang akan disampaikan putra sulung Joko Widodo (Jokowi).

"Hari ini rencananya, Mas Gibran akan datang ke MPR, untuk menyampaikan kabar. Kabarnya apa yang mau disampaikan apa belum tahu. Dan kami standby menerima Mas Gibran untuk bertemu kami," ujar Muzani setiba di Kompleks Parlemen.

Muzani mengatakan, seluruh pimpinan MPR RI sudah tiba. "Nanti apa yang akan disampaikan apa yang diucapkan kami pun menunggu," ucapnya.

Adapun Gibran dijadwalkan tiba di MPR sekitar pukul 11.00 WIB. Muzani pun tak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.

"Saya tidak bisa berspekulasi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253319/mensesneg-g20Q_large.jpg
Istana Belum Siapkan Bantuan Hukum untuk Wapres Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253229/prabowo_dan_gibran-35jD_large.jpg
Gibran Ajukan Mundur dari Wapres, Pertemuannya dengan Prabowo Berlangsung 2,5 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253223/gibran-LKga_large.jpg
Gibran Mohon ke Prabowo Diberi Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazahnya di PTUN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3253050/demo-ivYR_large.jpg
Didemo Massa, Wapres Gibran Hormati Penyampaian Aspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249678/viral-9T7B_large.jpg
Gibran Siap Tunjukkan Ijazah dari SMP hingga S1 di Persidangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249579/viral-YB5O_large.jpg
Gibran Berpeluang Hadir di Persidangan PTUN, Siap Buka-bukaan soal Ijazah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement