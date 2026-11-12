Tiba di Parlemen, Muzani Akui MPR Akan Terima Kedatangan Gibran

JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Ia mengaku akan menerima kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Muzani, Gibran datang ke MPR RI untuk menyampaikan kabar. Namun, ia mengaku belum mengetahui kabar yang akan disampaikan putra sulung Joko Widodo (Jokowi).

"Hari ini rencananya, Mas Gibran akan datang ke MPR, untuk menyampaikan kabar. Kabarnya apa yang mau disampaikan apa belum tahu. Dan kami standby menerima Mas Gibran untuk bertemu kami," ujar Muzani setiba di Kompleks Parlemen.

Muzani mengatakan, seluruh pimpinan MPR RI sudah tiba. "Nanti apa yang akan disampaikan apa yang diucapkan kami pun menunggu," ucapnya.

Adapun Gibran dijadwalkan tiba di MPR sekitar pukul 11.00 WIB. Muzani pun tak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.

"Saya tidak bisa berspekulasi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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