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Prabowo Ucapkan Selamat Hari Ayah Nasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |13:00 WIB
Prabowo Ucapkan Selamat Hari Ayah Nasional
Selamat Hari Ayah Nasional (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunggah ucapan Selamat Hari Ayah Nasional melalui akun Instagram resminya, @prabowo, pada Kamis (12/11/2026). Unggahan tersebut muncul tak lama setelah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Ucapan tersebut disampaikan Prabowo melalui fitur Instagram Story.

"Selamat Hari Ayah Nasional 12 November 2026. Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia," tulis Prabowo, Kamis (12/11/2026).

Dalam unggahan itu, Prabowo turut menyertakan karikatur seorang ayah yang berprofesi sebagai petani sedang menggendong anaknya di atas seekor kerbau.

Unggahan tersebut menjadi perhatian, lantaran muncul berdekatan dengan kabar penyerahan surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Diketahui, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat tersebut.

 

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