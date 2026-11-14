Hilang Kendali, Pemotor Tewas Tabrak Pembatas Underpass Pondok Indah

JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas tunggal merenggut nyawa seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat, di kawasan underpass Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11/2026) dini hari. Korban meninggal dunia usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Iptu Edi, mengonfirmasi peristiwa nahas yang terjadi sekitar pukul 03.30 WIB tersebut. Berdasarkan hasil pendataan petugas di lapangan, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki berusia 21 tahun dan tercatat sebagai warga Haurwangi, Cianjur.

"Korban adalah pengendara sepeda motor Honda Beat bernomor polisi F 2784 WBL," ujar Iptu Edi dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, insiden bermula saat korban melaju dari arah utara menuju selatan atau dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Pinang. Setibanya di Jalan Metro Pondok Indah, tepatnya di area dalam underpass, kendaraan korban tiba-tiba hilang kendali (out of control).

Sepeda motor tersebut kemudian oleng dan menghantam pembatas jalan di sisi kanan. Benturan keras membuat korban terjatuh dan mengalami luka parah di bagian kepala. Sejumlah barang milik korban, mulai dari helm hingga pelat nomor kendaraan, tampak berserakan di badan jalan.