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Gantikan Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR RI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |14:34 WIB
Gantikan Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR RI
Sohibul Iman dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Sohibul Iman dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menggantikan Hidayat Nur Wahid (HNW) untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.

Pelantikan itu dilakukan dengan pembacaan sumpah jabatan yang disaksikan Pimpinan MPR RI, fraksi-fraksi partai politik di MPR RI, dan sejumlah undangan lainnya. Adapun HNW tak lagi menjadi Wakil Ketua MPR RI karena mengemban jabatan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

"Saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata Sohibul saat membacakan sumpah jabatan.

Setelah mengemban jabatan sebagai Pimpinan MPR RI, Sohibul mengaku akan langsung mengikuti dinamika yang terjadi di MPR, termasuk soal pemilihan dan penetapan Wakil Presiden yang kini mengalami kekosongan.

Berdasarkan arahan yang didapat, ia mengatakan MPR RI telah membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc untuk proses pemilihan dan penetapan Wakil Presiden. Dia mengatakan Presiden akan menyampaikan dua calon Wakil Presiden yang harus diverifikasi.

"Saya kira MPR belajar dari apa yang terjadi kemarin, MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail, supaya nanti ke depan tidak ada persoalan, ya terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi," katanya.

(Arief Setyadi )

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