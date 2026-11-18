Wamenseneg Pastikan Sudah "Bersih-Bersih" Orang Listyo Sigit di Istana

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro memastikan Istana melakukan evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan kepresidenan.

Hal itu disampaikan saat ditanya mengenai desakan agar Istana membersihkan personel yang memiliki keterkaitan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Juri mengatakan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pegawai di lingkungan Istana merupakan kegiatan yang biasa dilakukan. Evaluasi tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga profesional.

“Yang pasti, kita sudah biasa memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana. Baik PNS maupun tenaga profesional,” kata Juri usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, evaluasi tidak hanya berlaku bagi pegawai Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), tetapi juga tenaga profesional yang bekerja di lingkungan kepresidenan.

“Kan kalau di KSP, Bakom itu kan banyak tenaga profesional. Ya, hal yang wajar saja kalau kita evaluasi setiap saat,” ujarnya.

Saat ditanya kembali apakah personel yang memiliki keterkaitan dengan Listyo Sigit telah disterilkan dari lingkungan Istana, Juri tidak memberikan jawaban secara spesifik mengenai personel yang dimaksud.

“Kalau itu sih sudah otomatis kita berjalan,” pungkasnya.