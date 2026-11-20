Serangan Fitnah ke Dasco Diduga Bermuatan Politis!

JAKARTA – Jaringan Merah Putih (JMP) 08 menduga serangan berupa tuduhan terhadap Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ditunggangi kelompok kepentingan. Kelompok tersebut disebut memanfaatkan dinamika politik, termasuk isu calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, untuk menyerang Dasco.

Ketua Umum JMP 08 Poltak Agustinus Sinaga menilai serangan terhadap Dasco tidak bisa dilepaskan dari upaya melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menduga ada pihak yang terganggu dengan peran strategis Dasco dalam mengawal program-program pemerintah.

"Kelompok yang menyerang Dasco adalah penumpang gelap di situasi isu dinamika pemilihan wakil presiden pengganti Mas Gibran. Mereka memanfaatkan isu tersebut," ujar Poltak, Jumat (20/11/2026).

Menurut Poltak, Dasco memiliki kontribusi besar dalam perjalanan politik Prabowo, termasuk dalam memenangkan Pilpres 2024. Selain itu, Dasco dinilai berperan penting dalam mengawal berbagai agenda pemerintahan melalui lembaga legislatif.

"Semua tahu peran-peran Dasco dalam memenangkan Prabowo di pilpres lalu. Begitu juga peran Dasco mengawal program pemerintah di legislatif," katanya.