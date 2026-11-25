CIA Diretas, Data Intelijen AS Terbongkar?

AMERIKA - Sebuah serangan siber mengungkap informasi yang tidak terklasifikasi dalam jaringan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) pada pekan lalu. Insiden tersebut terjadi pada hari yang sama ketika FBI juga mengalami serangan siber terhadap basis data yang digunakan lembaga penegak hukum di seluruh Amerika Serikat.

Melansir Fox News, Rabu (25/11/2026), sejumlah sumber mengatakan bahwa CIA, Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI), dan FBI diretas pada hari yang sama. Sementara The New York Times pertama kali melaporkan CIA dan Kantor Direktur Intelijen Nasional menemukan adanya pelanggaran keamanan tersebut.

Sistem CIA yang terdampak digunakan untuk menganalisis intelijen sumber terbuka atau open-source intelligence, yakni informasi yang tersedia untuk umum. Sumber menyebutkan tidak ada sistem rahasia yang terdampak dalam insiden tersebut dan masalahnya telah berhasil diatasi.

Hingga kini, belum diketahui siapa pihak yang berada di balik peretasan CIA maupun apakah serangan tersebut saling berkaitan.

Adapun Koresponden Keamanan Nasional Utama Fox News, Jennifer Griffin, melaporkan pelanggaran data yang dialami FBI lebih serius karena berdampak pada Pusat Informasi Kejahatan Nasional (National Crime Information Center/NCIC). Basis data tersebut digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk berbagi dan mencari informasi.

Dua pejabat Pentagon mengatakan bahwa Departemen Perang Amerika Serikat tidak mengalami pelanggaran keamanan. Griffin juga melaporkan adanya gangguan terpisah yang memengaruhi sistem rahasia internal Badan Keamanan Nasional (NSA) selama beberapa hari pada pekan lalu. Gangguan tersebut disebabkan oleh peningkatan teknologi internal.

(Arief Setyadi )

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