Cerita Haru Wamen Romo Syafii saat Jadi Guru Selama Belasan Tahun

JAKARTA - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii membagikan kisahnya saat menjalani profesi guru selama 12 tahun. Sebagai guru dia harus totalitas dalam mendidik murid-muridnya di sekolah.

“Tidak boleh hanya seperti pekerjaan. Datang, bertugas, merasa bekerja, kemudian pulang, selesai kerja. Gagal kita mentransfer ilmu kepada anak-anak itu,” ujarnya saat menutup Sarasehan Hari Guru Nasional 2026, dikutip, Rabu (25/11/2026).

"Saya mengajar di SMP, saya mengajar di SMA, dan di tiga universitas di Kota Medan dan itu berlangsung selama 12 tahun. Saya pernah menjadi guru Teladan Sumatera Utara. Pemenang pertama guru PMP (Pendidikan Moral Pancasila) seprovinsi Sumatera Utara," lanjutnya.

Romo Syafi'i mengaku tidak mengandalkan kemarahan ataupun hukuman fisik dalam mendidik murid. Ia justru membangun suasana kelas melalui kesabaran dan perhatian terhadap hal-hal sederhana yang dialami murid sehari-hari.

“Saya masuk kelas tidak pernah marah, tidak pernah memukul. Tapi setiap saya masuk kelas, suasana kelas seperti kuburan. Kenapa? Mereka senang dengan saya. Begitu mereka datang saya sapa. Yang sepatunya masih belum bagus ikatannya, saya jongkok untuk merapikan. Yang kancingnya terbuka, untuk murid laki-laki saya bantu kancingkan,” kenang Romo Syafi'i.

Menurutnya, perhatian sederhana tersebut menjadi bagian dari cara membangun kedekatan batin dengan siswa.

“Dua hari dia tidak datang, saya tanya, siapa dekat rumah si Anu? Sakit, saya berkunjung ke rumah. Luar biasa sambutan orang tuanya. Dan begitu dia sembuh, dia cerita kepada teman sekelasnya. Luar biasa hormatnya anak-anak sekelas itu kepada saya,” ujarnya.

Romo Syafii mengatakan, pendekatan personal membuat murid merasa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga sosok yang dekat dengan mereka. Kedekatan itu, menurutnya, dapat tumbuh ketika guru mampu hadir sebagai orang tua, teman, dan sahabat bagi siswa.

“Mereka merasa saya ini orang tuanya, saya ini temannya, saya ini sahabatnya dan lain sebagainya. Maka setiap saya datang masuk kelas, mereka gembira menyambut kedatangan saya,” katanya.