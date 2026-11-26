Listyo Sigit Tutup Mulut Tak Mau Jelaskan Alasan Tolak Kehadiran Sidang Etik

Listyo Sigit Tutup Mulut Tak Mau Jelaskan Alasan Tolak Kehadiran Sidang Etik

JAKARTA - Polri menegaskan bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak menjelaskan alasan menolak hadir di sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Alasan ketidakhadiran tidak dijelaskan secara eksplisit oleh terduga pelanggar LSP," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Kamis (26/11/2026).

Menurut Isir, jika Listyo Sigit Prabowo tidak menghadiri sidang etik, maka yang bersangkutan bakal kehilangan hal melakukan pembelaan dalam perkara tersebut.

"Kalau terduga pelanggar yang lain hadir, dia bisa memberikan pembelaan dalam perkara kode etik yang dihadapinya dan bisa mengajukan keberatan atau banding ini," ujar Isir.

Isir menyatakan bahwa, karena penolakan tersebut, sidang etik ditunda pekan depan. Komisi sidang etik meminta untuk menghadirkan Listyo Sigit dalam sidang berikutnya.

"Sidang ditunda dan meminta penuntut untuk menghadirkan terduga pelanggar, tentunya dengan mekanisme panggilan kedua, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 November 2026, sekitar pukul 09.00 WIB," tegas Isir.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam pidana makar di kasus penyadapan Presiden.