Rafael Alun Ajukan PK Terkait Vonis 14 Tahun Penjara Kasus Gratifikasi dan TPPU

JAKARTA - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas hukuman 14 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Upaya hukum luar biasa itu diajukan Rafael Alun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 25 November 2026. Pendaftaran PK melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Tanggal permohonan 25 November 2026, pemohon PK Rafael Alun Trisambodo," tulis keterangan dalam SIPP, Kamis (26/11/2026).

Kasus yang menjerat Rafael Alun bermula setelah harta kekayaannya menjadi sorotan publik pada 2023. Hal itu menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo, terhadap Cristalino David Ozora. Gaya hidup mewah Mario Dandy turut memunculkan pertanyaan mengenai sumber kekayaan keluarganya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian melakukan penyelidikan terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Pada 3 April 2023, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan TPPU.