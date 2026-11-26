Lewat Literasi Digital, Mahasiswa Paramadina Tekan Cyberbullying

DEPOK – Kasus perundungan siber (cyberbullying) marak terjadi di media sosial. Fenomena tersebut memicu berbagai dampak negatif serta keresahan publik.

Untuk menekan cyberbullying, mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina menggelar program literasi digital bagi pelajar tingkat SMA/MA di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (26/11/2026). Dengan mengusung tajuk "Jarimu, Jejakmu: Kenali, Cegah, dan Lawan Cyberbullying".

Penyuluhan yang berlangsung di kawasan Rawa Denok tersebut diikuti 130 pelajar dan santri Madrasah Aliyah (MA) Al Hidayah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai cara mengenali, mencegah, dan melawan perundungan siber.

Setidaknya ada tiga pemateri utama, yakni Ida Lahenawati selaku Kepala Bidang Pengembangan Kota Layak Anak Kota Depok, Mulharnetti selaku dosen Universitas Paramadina, serta Chobin Martanto sebagai perwakilan mahasiswa Universitas Paramadina.

Ketua Pelaksana Edukasi Digital, Abdul Syukur, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.