Gegara Kibarkan Bendera Palestina, Suporter Besiktas Bentrok dengan Polisi Georgia

Para pemain Besiktas berterima kasih kepada para penggemar Turki yang memegang bendera Palestina dan Turki (foto: Oto Davitadze/AP)

GEORGIA - Kericuhan mewarnai pertandingan antara Besiktas dan Hapoel Beer-Sheva di Batumi, Georgia. Bentrokan antara polisi dan suporter klub asal Turki tersebut terjadi setelah sejumlah penggemar mengibarkan bendera Palestina di tribun stadion.

Insiden itu membuat pertandingan Liga Europa tersebut dihentikan selama sekitar 30 menit. Kericuhan terjadi pada menit ke-26 ketika pertandingan masih berlangsung dengan skor imbang 0-0.

Mengutip laporan media Turki, polisi Georgia memasuki area tribun dan diduga menggunakan semprotan merica untuk membubarkan suporter Besiktas. Wasit asal Denmark, Morten Krogh, kemudian menghentikan sementara pertandingan akibat situasi yang tidak kondusif.

Pertandingan akhirnya kembali dilanjutkan. Besiktas berhasil mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1 atas Hapoel Beer-Sheva.

Klub Besiktas mengecam keras tindakan aparat keamanan Georgia yang dinilai menggunakan kekuatan secara berlebihan terhadap para pendukungnya.

"Kami mengutuk keras tindakan pasukan keamanan yang menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para penggemar kami," demikian pernyataan resmi Besiktas, dilansir dari Al Jazeera, Jumat (27/11/2026).

Klub tersebut juga menyampaikan harapan agar para suporter yang terdampak insiden segera pulih.

Federasi Sepak Bola Turki turut mengecam perlakuan terhadap pendukung Besiktas. Melalui pernyataan di media sosial X, federasi menyebut para suporter menjadi sasaran tindakan dan diskriminasi yang tidak dapat diterima.

Federasi Sepak Bola Turki juga menyatakan akan mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut.

Kecaman serupa disampaikan sejumlah klub Super Lig Turki, di antaranya Trabzonspor, Fenerbahce, Galatasaray, Erzurumspor, Basaksehir, dan Samsunspor.