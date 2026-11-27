Polri Tetapkan PT DTA dan PT USD Tersangka Korporasi di Kasus Beras Fortifikasi

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri, menetapkan PT Dewa Tunggal Abadi (DTA) dan PT Usdama Damai Sejahtera (UDS) sebagai tersangka korporasi, dalam kasus dugaan produksi dan perdagangan beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan.

Penyidik juga menetapkan Direktur Utama PT DTA sekaligus pemegang saham mayoritas berinisial H sebagai tersangka dalam perkara ini. Hal ini dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan ahli, menguji sampel produk di laboratorium, menyita barang bukti, serta mendalami pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses produksi dan perdagangan beras tersebut.

"Penyidik selanjutnya telah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka terhadap masing-masing perkara," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri selaku Kasatgas Pangan Polri Kombes Suhasto, Jumat (27/11/2026).

Dalam perkara PT DTA, penyidik menilai H memiliki kewenangan memimpin perusahaan, menentukan strategi bisnis, mengambil keputusan operasional, serta memastikan perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku.

“PT DTA diperkirakan telah memproduksi sekitar 2,5 juta kilogram beras fortifikasi selama periode April hingga Agustus 2026. Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp 18.100 hingga Rp 27.998 per kilogram, nilai ekonomis produksi tersebut diperkirakan mencapai Rp 69,99 miliar,” ujar dia.