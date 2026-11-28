Imigrasi Belum Terima Permohonan Cekal Arif Kurniawan, 'Raja Nikel' Diduga Aktor Makar

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan belum menerima pengajuan permohonan pencekalan terhadap bos nikel, Arif Kurniawan. Diketahui, Arif disebut saat ini berada di luar negeri.

"Baik masalah Saudara AK, sampai dengan sejauh ini kami belum mendapatkan surat permohonan cekalnya dari pihak Kejaksaan Agung," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, saat ditemui di Jakarta, Sabtu (28/11/2026).

Ketika disinggung posisi Arif saat ini, menurut Hendarsam, hal itu belum bisa diungkap ke publik. Sebab, hal tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan proses penyidikan.

"Datanya ada, cuma kami harus update lagi. Jadi karena ini, yang pertama akan menjadi konsumsi dari penyidik Kejaksaan Agung dulu, baru kemudian kami bisa sampaikan, seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Arif Kurniawan, yang dikenal sebagai Raja Nikel, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Arif Kurniawan merupakan beneficial owner atau penerima manfaat sekaligus pengendali PT BSJ Tbk. Selain Arif, Kejagung menetapkan PT BSJ Tbk sebagai tersangka korporasi dalam perkara TPPU tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memperoleh cukup bukti melalui serangkaian tindakan penyidikan.